La OIT pide educación y protección social en Asia para conseguir riqueza y lidiar con envejecimiento

ARCHIVO - Gente camina por un paso peatonal durante la hora punta en la estación de Shinagawa, el miércoles 14 de febrero de 2024 en Tokyo. Conforme las economías en Asia y el Pacífico pierden velocidad y envejecen, los países deben hacer más para asegurarse de que los trabajadores reciben la educación, instrucción y protecciones sociales necesarias para subir los salarios y garantizar la igualdad social, según un reporte de Naciones Unidas publicado el martes 28 de mayo de 2024. (AP Foto/Eugene Hoshiko, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved