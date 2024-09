La IA contribuye a dar forma a la contienda presidencial de 2024. Pero no como temían los expertos

Los republicanos defienden las imágenes como bromas desenfadadas y subproductos de la personalidad de Trump.

“Hay una cultura de la personalidad en torno a Donald Trump que fomenta ese estilo de comunicación exagerado que convierte las cosas en memes cómicos”, indicó Caleb Smith, estratega republicano. “La intención es entretener, no engañar. Eso es lo que debería ser”.

Trump y sus partidarios no son los únicos que crean memes de IA, pero parece que utilizan los generadores de imágenes de IA más que sus homólogos demócratas. Algunos usuarios de izquierdas han publicado imágenes de IA burlándose del multimillonario Elon Musk, propietario de X y partidario declarado de la campaña de Trump. Los demócratas también publicaron imágenes generadas por IA de Trump esposado y perseguido por la policía cuando se encontraba en los tribunales de Manhattan el año pasado.

Pero la campaña de Kamala Harris no se ha inclinado por amplificar el contenido generado por IA, ciñéndose en cambio a las tendencias de TikTok y otros memes que no son creados con modelos de IA.

“Actualmente, el único uso autorizado de la IA generativa en la campaña es para herramientas de productividad, como el análisis de datos y la asistencia de codificación estándar de la industria”, señaló la portavoz de la campaña de Harris, Mia Ehrenberg.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, no respondió a preguntas específicas de The Associated Press, pero dijo que su estrategia no había cambiado desde mayo, cuando por correo electrónico indicó que el equipo de campaña no “contrataba ni utilizaba” herramientas suministradas por ninguna empresa de IA.

Utilizar imágenes falsas, divertidas y a menudo absurdas para ganar puntos políticos no es nada nuevo. Pero a diferencia de las imágenes de Photoshop o las caricaturas políticas, las imágenes generadas por inteligencia artificial son más impactantes por su hiperrealismo y pueden llamar la atención sobre un mensaje político.

Aunque algunas de las imágenes relacionadas con las mascotas de Springfield eran caricaturescas y tontas, muchos pensaron que perpetuaban una dañina teoría conspirativa sobre una comunidad que desde entonces ha recibido amenazas de bomba que han causado la evacuación de escuelas y edificios gubernamentales.

“Una cosa son los memes que obviamente son parodia. Otra es cuando obviamente se pretende engañar”, dijo el representante Adam Schiff, demócrata de California y firme crítico de Trump. “Y ya vemos a la campaña de Trump realmente desdibujando la línea”.

La velocidad y accesibilidad de las herramientas de IA generativa facilitan la creación de contenidos políticos extravagantes que pueden generar clics y “me gusta”. Los generadores de imágenes de IA, accesibles a cualquier persona con conexión a internet, son una forma barata y cómoda que tienen las campañas de responder a las tendencias digitales y transmitir un mensaje.

“Las campañas han tenido que lidiar con la desinformación durante mucho tiempo... no es un problema nuevo. Pero, obviamente, lo que permite la IA es que estas cosas se hagan más rápidamente, quizá de forma más convincente y en un entorno más específico”, dijo Teddy Goff, director digital de la campaña de reelección de Barack Obama en 2012.

Paul Ingrassia, comentarista político y abogado afincado en Nueva York, dijo que creó una imagen viral de Trump que salía de la boca de un lobo en cuestión de segundos mediante Grok, luego la incluyó en su boletín de noticias y la envió al personal de la campaña de Trump. La cuenta Truth Social de Trump publicó el boletín de Ingrassia, incluida la imagen, ese mismo día.

“Recibí un mensaje de mi contacto con el presidente y me dijo: ’Al presidente le encantó la imagen, ¿cómo la hiciste? ¿Quién la creó? Y yo respondí: ‘Oh, la hice yo. La hice para el artículo’”, relató Ingrassia. “Y me dijo: ‘Sigue con ese gran trabajo, le encanta’”.

El uso de la IA para la sátira y la propaganda políticas no se limita a Estados Unidos y se ha observado en elecciones desde Indonesia a Holanda.

Deepfakes más siniestros también han tratado de influir en contiendas de todo el mundo. En Eslovaquia, el año pasado, unos clips de audio de IA suplantaron al jefe del partido liberal hablando de amañar el voto días antes de las elecciones parlamentarias. En las primarias de Nueva Hampshire, en enero, se enviaron audios falsos del presidente Joe Biden en llamadas automatizadas a votantes demócratas, instándoles a no votar. El incidente se hizo público rápidamente y dio lugar a cargos penales.

La aceptación de Trump de las imágenes generadas por IA contradice algunos de sus comentarios anteriores. En una entrevista en Fox Business este año, Trump calificó la inteligencia artificial de “muy peligrosa” y “aterradora” porque “no hay una solución real” a los problemas creados por el avance de la tecnología.

Y algunos republicanos se han inquietado por la forma en que Trump y el Partido Republicano están utilizando la IA para crear memes políticos.

“No me dedico a los memes. Nunca lo he hecho. Nunca lo haré”, dijo el representante Brian Fitzpatrick, un republicano de Pensilvania en un distrito competitivo en las afueras de Filadelfia. “Simplemente no creo en ello”.

