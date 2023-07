La decadencia del centro de San Francisco es una llamada de atención para otras ciudades

Un anuncio de cierre inminente colocado sobre la entrada de la tienda Coco Republic cerca de Union Square en San Francisco el 21 de junio de 2023. El centro de San Francisco está sufriendo un éxodo de comercios y oficinas. El propietario de un centro comercial lo está cediendo a su acreedor ante el descenso del tráfico peatonal y de oficinistas. Aunque padece ciertos problemas específicos, su decadencia sirve llamada de atención para otros centros urbanos de EE.UU., que también están pasando por dificultades: diversificarse o morir. (AP Foto/Eric Risberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved