La cumbre del APEC se celebra esta semana en San Francisco. Pero, ¿qué es el APEC?

ARCHIVO - Un cartel de la cumbre APEC da la bienvenida a los visitantes el viernes 10 de noviembre de 2023 en San Francisco. Líderes mundiales, directivos, manifestantes y otros miles de personas se congregarían en San Francisco para la importante cumbre comercial. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved