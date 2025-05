La corte falla a favor del New York Times sobre mensajes entre jefa de UE y ejecutivo farmacéutico

ARCHIVO - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace una declaración durante una visita oficial a la compañía farmacéutica Pfizer en Puurs, Bélgica, el viernes 23 de abril de 2021. (John Thys, Pool via AP, Archivo)

Los abogados del periódico estadounidense "lograron refutar la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados", según un comunicado del Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo.

El caso destaca las preguntas persistentes sobre la supervisión de la Comisión, que insiste en que los mensajes de texto y otras comunicaciones electrónicas "efímeras" no constituyen necesariamente documentos de interés que deban guardarse o publicarse.

Un comunicado del tribunal señaló que "la comisión no puede simplemente afirmar que no posee los documentos solicitados, sino que debe proporcionar explicaciones creíbles que permitan al público y al tribunal entender por qué esos documentos no se pueden encontrar".