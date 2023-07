Jueces de la Corte Suprema de EEUU se reunieron con donantes y promovieron libros

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Archivo - Los jueves de la Corte Suprema de Estados Unidos posan para un retrato grupal en el edificio de la Corte Suprema en Washington, el 7 de octubre de 2022. En la fila inferior, de izquierda a derecha, aparecen la jueza Sonia Sotomayor, el juez Clarence Thomas, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, el juez Samuel Alito y la jueza Elena Kagan. Fila superior, de izquierda a derecha: la jueza Amy Coney Barrett, el juez Neil Gorsuch, el juez Brett Kavanaugh y el juez Ketanji Brown Jackson. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved