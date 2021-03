Jennifer Lopez le puso reglas a Alex Rodríguez tras rumores de infidelidad

Estas son algunas de las medidas que habría tomado la cantante latina con respecto a su prometido.

De acuerdo con la publicación, JLo no está jugando. Sus demandas incluyen acceso las 24 horas a su teléfono celular, la capacidad de rastrear su paradero, así como “toques de queda nocturnos cuando está fuera con sus amigos”, dijo la fuente. Además, la cantante, que no bebe alcohol, ha insistido en “un límite de tres bebidas” para A-Rod cuando está fuera de la ciudad.

Las normas son aún más estrictas en lo que respecta a los viajes. Al parecer, la estrella de Hustlers está limitando los viajes en solitario de su prometido solo para negocios, y requiere que la tripulación en el avión privado que usan tenga “solo asistentes de vuelo masculinos”.

¿Exagerada? Posiblemente. Pero A-Rod ya ha sido acusado repetidamente de infiel.

En 2019, JLo incluso se vio obligado a abordar públicamente una afirmación del ex jugador de MLB José Canseco de que A-Rod había engañado a Jennifer con su ex, Jessica Canseco. Aunque ella dijo en ese momento “sé cuál es la verdad”, la cantante aparentemente ya no está tan segura.

“Independientemente de si estos últimos rumores sobre Madison son ciertos o no, Jennifer se siente humillada”, señaló la fuente. “Es por eso que ella lo mantiene con una correa apretada”.

López admitió que la pareja buscó ayuda el año pasado en medio del aislamiento por coronavirus. “Ha sido realmente bueno. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, dijo la cantante latina en la última edición de la revista Allure.