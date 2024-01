Jefes de Meta, TikTok y otras redes sociales comparecen ante el Congreso de EEUU

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Linda Yaccarino, CEO de X, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de EEUU, en Washington el 31 de enero de 2024. (Foto AP /Susan Walsh)

“Entendemos que son empresas y que tienen que ganar dinero. Pero cuando te enfrentas a decisiones importantes en cuanto a seguridad y privacidad, las ganancias no deben ser el primer factor que estas compañías deben considerar”, declaró Zamaan Qureshi, copresidente de Design It For Us, una coalición liderada por jóvenes que aboga por mayores medidas de seguridad en las redes sociales. “Estas compañías tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, así que se necesita una regulación independiente”.