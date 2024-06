Indonesia no pagará un rescate millonario tras un ciberataque a su centro nacional de datos

ARCHIVO - Agentes comprueban los pasaportes de pasajeros que salen hacia Singapur en el control migratorio de la terminal de ferry de Bandar Bentan Telani en la isla Bintan, Indonesia, el miércoles 15 de mayo de 2024. Las autoridades indonesias dijeron el lunes que el centro nacional de datos del país se había visto comprometido por un ciberataque que afectó a los controles migratorios, y el grupo agresor reclamaba un rescate de 8 millones de dólares. (AP Foto/Dita Alangkara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.