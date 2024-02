Índice de sentimiento del consumidor en EEUU sube en febrero

ARCHIVO - Un golfista juega en Des Plaines, Illinois, 1 de febrero de 2024. El índice de sensación del consumidor de la Universidad de Michigan, emitido el viernes 16 de febrero de 2024, se elevó a 79,6 en febrero comparado con 79 en enero.(AP Foto/Nam Y. Huh, File) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.