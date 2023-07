Impuesto por contaminación vehicular incluirá periferia de Londres

ARCHIVO - Vehículos entran a la Zona de Emisiones Ultrabajas (ULEZ) que entró en vigencia en Londres el 8 de abril de 2019. Una corte británica falló contra cinco suburbios de Londres que intentaron bloquear un impuesto a la contaminación sobre vehículos viejos en lo que se está volviendo un asunto candente en la política británica a medida que se advierte el impacto del cambio climático en todo el mundo, el viernes 28 de julio de 2023. (AP Foto/Frank Augstein, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved