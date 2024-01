Imágenes explícitas y falsas de Taylor Swift se esparcen por las redes

ARCHIVO - Taylor Swift con una chaqueta con el número del tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce al llegar antes del partido de postemporada de la NFL entre los Chiefs y los Dolphins de Miami, el sábado 13 de enero de 2024, en Kansas City, Missouri. Imágenes pornográficas de Taylor Swift circulan en internet, lo que convierte a la cantante en la víctima más famosa de un flagelo que las plataformas tecnológicas que los grupos antiabuso luchan por solucionar. (Foto AP/Ed Zurga, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved