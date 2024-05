MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

El presidente de Hungría, Tamas Sulyok, al frente a la derecha, recibe con honores militares al presidente de China, Xi Jinping, al frente a la izquierda, en el patio del León del castillo de Buda, en Budapest, el jueves 9 de mayo de 2024. (Szilard Koszticsak/MTI via APö MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Los dos gobiernos han tenido cuidado de mantener en secreto el contenido de cualquier posible acuerdo hasta su anuncio oficial. Sin embargo, reportes no confirmados en medios indicaban que China podría anunciar inversiones adicionales en manufactura de vehículos eléctricos y en el desarrollo de la red ferroviaria húngara.

Los residentes en Budapest encontraron carreteras cortadas y una seguridad redoblada el jueves, y grupos de partidarios y críticos de Xi se manifestaron en varios puntos de la ciudad.

Cientos de personas se congregaron cerca del castillo de Buda ondeando banderas chinas y húngaras con la esperanza de ver pasar el convoy de Xi. En el lugar había muchos ciudadanos chinos con gorras rojas que dijeron ser voluntarios de la embajada china.

Un legislador húngaro del partido opositor Momentum dijo a The Associated Press que él y un colega habían sido abordados por un grupo similar de hombres el miércoles cuando intentaban colocar banderas de la UE en un puente en Budapest.

En un video al que tuvo acceso AP, el legislador, Márton Tompos, dijo que los hombres, todos con gorras rojas, le habían abordado para asegurarse de que no se colocaban banderas o símbolos que aludieran a Taiwán y Tíbet, dos territorios reclamados por China, en la ruta de la caravana de Xi.

“Me dijeron que eran voluntarios de la embajada china aquí, y dijeron que querían asegurarse de que no había banderas tibetanas o taiwanesas porque eso no sería agradable”, dijo Tompos. Los hombres no dejaron que su colega continuara con lo que estaba haciendo “hasta que les mostró que era una bandera de la UE”, señaló.

FUENTE: Associated Press