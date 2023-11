Huelga automotriz le cuesta a Ford 1.700 millones de dólares en ingresos caídos

ARCHIVO - Afiliados al sindicato automotor estadounidense UAW marchan en un piquete durante una huelga en la planta de Stellantis en Sterling Heights, Michigan, 23 de octubre de 2023. Una huelga de seis semanas le costó a Ford 1.700 millones de dólares en ingresis caídos, dijo la empresa el jueves 30 de noviiembre de 2023. (AP Foto/Paul Sancya, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved