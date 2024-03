Harris: organismos federales deben demostrar que sus herramientas de IA no hacen daño a la gente

ARCHIVO - La vicepresidenta Kamala Harris habla sobre salud pública en Raleigh, Carolina del Norte, 26 de marzo de 2024. Los organismos federales deben demostrar que sus herramientas de inteligencia artificial no hacen daño a la gente, o bien dejar de usarlas, según nuevas normas reveladas por la Casa Blanca el jueves 28 de marzo de 2024. (AP Foto/Matt Kelley, File) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved