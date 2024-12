Grupos ucranianos buscan formas creativas de reunir fondos para el Ejército ante caída de donaciones

La multitud reacciona a una actuación de la banda de rap PVNCH durante la presentación del álbum Epoch, una colaboración entre artistas ucranianos y la 3ra Brigada de Asalto, en Kiev, Ucrania, el 7 de diciembr de 2024. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La banda de indie rock Renie Cares actúa durante la presentación del álbum musical Epoch, una colaboración entre artistas ucranianos y la 3ra brigada de asalto, en Kiev, Ucrania, el sábado 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Dmytro Odnorozhenko, cantante de la banda de punk rock Hatespeech, canta durante la presentación del álbum Epoch, una colaboración entre artistas ucranianos y la 3ra Brigada de Asalto, en Kiev, Ucrania, el sábado 7 de diciembre de 2024. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.