Grupo de derechos reporta docenas de abusos en cadenas de suministro de minerales críticos

ARCHIVO - Paneles solares junto a molinos de viento en Quy Non, Vietnam, el 11 de junio de 2023. Un grupo de derechos humanos denunció decenas de abusos medioambientales y laborales de empresas con inversión china implicadas en la minería o procesamiento de minerales empleados en energías renovables. (AP Foto/Minh Hoang, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.