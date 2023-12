Grecia ofrecerá visitas exclusivas a la Acrópolis, a un precio muy alto

ARCHIVO - Turistas visitan el Partenón en la Acrópolis de Atenas, 4 de julio de 2023. Grecia planea ofrecer visitas guiadas exclusivas a la Acrópolis de Atenas fuera de los horarios normales. El costo será de 5.000 euros por persona. (AP Foto/Thanassis Stavrakis, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved