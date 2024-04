GoFundMe entra al mercado mexicano como parte de su crecimiento internacional

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

México es el vigésimo país en el que GoFundMe presta sus servicios. La plataforma empresarial evalúa nuevos mercados internacionales ahora que la presión sin precedentes impuesta por los niveles de campañas de financiación colectiva desatados por el COVID-19 se ha relajado hasta alcanzar los niveles previos a la pandemia, dijo a The Associated Press Tim Cadogan, director general de la empresa.

Los usuarios estadounidenses han logrado sortear las restricciones geográficas abriendo campañas de GoFundMe a nombre de sus familiares en México u otros países latinoamericanos, de acuerdo con Jeremy Snyder, experto en bioética que investiga la financiación colectiva de tipo médico. Snyder espera que la expansión facilite el flujo de dinero entre usuarios de ambos países, donde muchas familias tienen lazos en ambos lados de la frontera.

“Es simplemente una prueba más de la difusión y la normalización de la financiación colectiva”, dijo Snyder sobre el anuncio del martes.

En México ya existen redes afines. Fundada en 2016, Donadora apoyó a industrias creativas antes de centrarse en causas personales. Unos 527.000 donadores han aportado cerca de 14 millones de dólares, o 239 millones de pesos mexicanos, a más de 6.800 campañas, según el sitio web de la empresa. Donadora retiene 6,5% de las donaciones antes de liberar los fondos.

Sin embargo, ninguna de ellas tiene el alcance de GoFundMe. Cadogan dijo que GoFundMe está bien posicionada debido a su sólida conciencia de marca, su ventajosa estructura de precios y sus protecciones de seguridad. GoFundMe retiene 2,9% de cada transacción, más 5 pesos mexicanos. La empresa también garantiza el reembolso total de cualquier cantidad donada a los usuarios que presenten reclamaciones exitosas durante el año siguiente después de haber realizado un pago.

Stripe, una empresa de tecnología financiera de reciente creación, será el proveedor de pagos en línea. Los recaudadores de fondos deberán tener al menos 18 años, contar con un domicilio postal en México, poseer una cuenta en un banco mexicano y presentar su Registro Federal de Contribuyentes.

El desarrollo le dará información a la empresa para considerar otros mercados latinoamericanos donde GoFundMe no está presente actualmente, señaló Cadogan.

“Nos encantaría dar servicio a más mercados”, dijo Cadogan a la AP. “Pero deseamos comprenderlos cuidadosamente y ver cómo se desarrolla en este caso nuestro primer mercado latinoamericano”.

