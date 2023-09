Gobierno de Biden presenta plan para capacitación de trabajadores

ARCHIVO - El presidente estadounidense Joe Biden habla sobre su plan económico en un centro de capacitación del Laborers' International Union of North America, el sindicato de la construcción, 8 de febrero de 2023 en Deforest, Wisconsin. El gobierno del presidente Joe Biden presentará el viernes 29 de setiembre de 2023 un plan para la capacitación de los trabajadores. (AP Foto/Morry Gash, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.