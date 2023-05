Funcionario: un consumo débil lastra la recuperación económica china

Un trabajador lleva una escalera mientras trabaja en el escaparate de una tienda de moda en Beijing, el martes 16 de mayo de 2023. La recuperación económica china se ve presionada por una débil demanda de exportaciones y consumo, según dijo el martes 16 de mayo un miembro del gobierno, después de unos datos peores de lo esperado en ventas minoristas y otros indicadores en abril. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved