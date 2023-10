Fuentes AP: Automotriz Stellantis y sindicato de trabajadores logran acuerdo tentativo

ARCHIVO - Carteles de United Auto Workers para una huelga en la planta de ensamblaje de Stellantis de Sterling Heights, Michigan, lunes, 23 de octubre 2023. La empresa Stellantis ha llegado a un acuerdo tentativo de contrato con el sindicato UAW que sigue una plantilla establecida a principios de esta semana por Ford, informaron dos personas con conocimiento de las negociaciones el sábado, 28 de octubre 2023. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved