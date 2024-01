Francia multa a Amazon por monitoreo "intrusivo" del personal

ARCHIVO - Cartel de Amazin en la fachada de un edificio de la empresa en Schoenefeld, cerca de Berlín, 18 de marzo de 2022. El organismo defensor de la privacidad en Francia aplicó al depósito francés de Amazon una multa de 32 millones de euros por emplear un "sistema excesivamente intrusivo" para vigilar el rendimiento y la actividad del personal. El organismo dijo el martes 23 de enero de 2024 que el sistema permitía una vigilancia tan estrecha del personal de Amazon France Logistique que violaba las estrictas normas de privacidad de la Unión Europea. (AP Foto/Michael Sohn, File) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved