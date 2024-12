Fans de un YouTuber irlandés aportan millones para la caridad en la época navideña

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

No fue hasta 2020 que el CEO de Tiltify, Michael Wasserman, dijo que los dos comenzaron a trabajar estrechamente para maximizar el alcance de las transmisiones. McLoughlin se acercó, según Wasserman, y dijo que quería algo “más impactante”. Con comunidades de todo el mundo tambaleándose por la pandemia, organizaron la campaña #HopeFromHome (esperanza desde casa): un evento de igual a igual donde multitudes podían unirse simultáneamente en torno a la misma causa. McLoughlin sirvió como un pilar de apoyo para otros streamers.

Su primer esfuerzo juntos recaudó 1,9 millones de dólares para United Way Worldwide y más de un tercio provino de la transmisión de McLoughlin. El siguiente “Thankmas” generó más de 4,7 millones de dólares. Wasserman dijo que nunca había visto su tecnología utilizada de manera tan colaborativa.

“Eso es lo que realmente hizo de esto un evento regular de varios millones de dólares”, dijo Wasserman. “No solo hacerlo, ‘hey, voy a recaudar fondos, mírenme’, sino, ‘nosotros como comunidad podemos hacer esto’, e involucrarnos juntos”.

El “Thankmas” de este año se realizará ante una audiencia en vivo en Los Ángeles pero se transmitirá en internet. Los especiales recientes han visto a McLoughlin hacer llamadas sorpresa a transmisiones que también están reuniendo contribuciones. Los segmentos cómicos a veces cuentan con celebridades tradicionales; el actor Jack Black jugó un juego de Jenga de tamaño real en 2022.

La idea se asemeja al teletón lleno de estrellas iniciado el siglo pasado por el comediante Jerry Lewis. Pero las nuevas tecnologías y culturas web permiten experiencias más atractivas. Wasserman dijo que las transmisiones benéficas en vivo como las de McLoughlin no son una “experiencia pasiva de observación”.

Es “un enfoque mucho más personal para dar”, según Yvette Wohn, profesora en el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey que estudia la interacción humano-computadora.

La audiencia de un streamer “se preocupa por ellos”, dijo Wohn, y los donantes acuden a su contenido porque “realmente les gusta esa persona”. Las redes sociales y los chats permiten que los fans se sientan vistos por los anfitriones de maneras que los espectadores de televisión nunca podrían esperar. Los seguidores podrían ser mencionados al contribuir. McLoughlin ha compartido arte de fans enviado a través de hashtags específicos.

Las frases de juego de McLoughlin son especialmente populares entre sus círculos. El contenido de Jacksepticeye a menudo comienza con él gritando, ”¡Top of the morning to ya, laddies!” y los fans han subido compilaciones de video de la expresión. Los miembros luego forman amistades con otros en el fandom. Eso crea una “presión social positiva” para donar, según Wohn, ayudando a las nuevas generaciones “a sumergir sus pies en la construcción de una identidad como alguien que da”.

“Los hábitos de dar son cosas que se construyen con el tiempo”, dijo Wohn. “Si la gente joven comienza a participar en esta cultura de dar, siento que la cultura general de dar podría expandirse de maneras que no se pueden hacer desde una perspectiva de arriba hacia abajo”.

Aún así, McLoughlin describe a las comunidades en línea como una “espada de doble filo”. La “monetización del odio”, dijo, es “más grande que nunca”. Y el deseo de aceptación puede llegar a personas solitarias a rincones oscuros de internet que, sin embargo, les proporcionan compañerismo.

Sí, reconoció, el trabajo benéfico es “bastante intimidante”. ¿Dónde está la línea entre promover la recaudación de fondos y promoverse a sí mismo? McLoughlin no lo sabe. Solo espera que la gente confíe en que viene del lugar correcto.

Al menos un seguidor de largo tiempo fue atraído por los lazos de McLoughlin con la causa de este año. Jack Worthey, un joven de 20 años de Texas, dijo que McLoughlin le brindó mucho consuelo al crecer con “problemas familiares similares”. Habían pasado varios años desde que vio contenido de Jacksepticeye, dijo, pero fue atraído de nuevo por un video de octubre donde McLoughlin detalló su viaje buscando salud mental.

Worthey dijo que no le hubiese interesado “Thankmas” si McLoughlin no hubiera hecho una promoción tan personal. Ahora planea crear conciencia a través del arte digital. Para Worthey, volver al canal como adulto y ver el “producto positivo” ha sido “realmente increíble”.

“Me hace ver lo que disfrutaba cuando era más joven bajo una luz diferente”, dijo Worthey. “Aporta un tipo diferente de alegría”.

