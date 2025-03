Fábricas de EEUU probablemente sentirán el impacto de los aranceles al acero y aluminio de Trump

El presidente insiste en que las importaciones de acero son una amenaza para la propia existencia de Estados Unidos. “Si no tenemos, como ejemplo, acero, y muchas otras cosas, no tenemos un ejército y, francamente, no tendremos —simplemente no tendremos un país por mucho tiempo”, dijo Trump la semana pasada en su discurso ante una sesión conjunta del Congreso.

Sus gravámenes de 2018 se fueron diluyendo gradualmente.

Trump eximió a Canadá y México después de que aceptaron su demanda de un nuevo acuerdo comercial de América del Norte en 2020. Para algunos socios comerciales de Estados Unidos, los aranceles fueron reemplazados por cuotas de importación. Y el primer gobierno de Trump también permitió a las empresas estadounidenses solicitar exenciones de los aranceles si, por ejemplo, no podían encontrar el acero que necesitaban de productores estadounidenses.

Esta vez, Trump está cerrando esos vacíos y aumentando el arancel sobre el aluminio al 25%.

Y el presidente se ha mostrado dispuesto a ir más allá, tal como lo sugieren los aparentemente efímeros aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio canadienses.

Trump originalmente estaba respondiendo al gobierno de Ontario por imponer un recargo del 25% sobre la electricidad vendida a Estados Unidos, un movimiento que fue en sí mismo una respuesta a las amenazas arancelarias de Trump. Después de que Trump anunció que golpearía a los canadienses con un impuesto del 50% sobre los metales, Ontario suspendió su recargo planificado sobre la electricidad. En respuesta, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que Estados Unidos retrocedería en la duplicación de los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses.

Durante su primer mandato, los aranceles sobre el acero y el aluminio de Trump beneficiaron a los productores estadounidenses de los dos metales, debido a que los alentó a aumentar la producción. Pero los beneficiarios fueron relativamente pocos: la industria del acero de Estados Unidos, por ejemplo, emplea a menos de 150.000 personas. Walmart, por su parte, tiene 1,6 millones de empleados en Estados Unidos.

Además, los economistas han encontrado que las ganancias para las industrias del acero y el aluminio fueron más que contrarrestadas por el costo que impusieron a los fabricantes “intermedios” que utilizan acero y aluminio. En 2021, la producción en tales empresas cayó en casi 3.500 millones de dólares debido a los aranceles, cancelando el aumento de 2.300 millones de dólares en la producción de ese año por parte de los productores de aluminio y fabricantes de acero, de acuerdo con la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos en 2023.

Esta vez, “no hay razón particular para pensar que la economía no será más de lo mismo: pequeñas ganancias para los productores y empleados de acero y aluminio de Estados Unidos, pero pérdidas generales más grandes para el resto de la manufactura de Estados Unidos”, señaló Christine McDaniel, investigadora del Centro Mercatus de la Universidad George Mason.

Tomados por sí mismos, los aranceles sobre los metales probablemente no causarán mucho daño a la economía estadounidense de casi 30 billones de dólares. “El acero y el aluminio son sólo una gota en el océano”, dijo Satyam Panday, economista jefe de Estados Unidos y Canadá en S&P Global Ratings.

Pero Trump no sólo está atacando el acero y el aluminio. Ha impuesto aranceles del 20% a todas las importaciones chinas. Está listo para golpear todos los productos canadienses y mexicanos con aranceles del 25% el próximo mes, mientras limita el arancel sobre la energía canadiense al 10% —movimientos que ha pospuesto dos veces con prórrogas de 30 días. Y tiene un plan ambicioso y complicado para imponer “aranceles recíprocos”, aumentando los impuestos de importación de Estados Unidos para igualar los de los países que imponen aranceles más altos a los productos estadounidenses.

El alcance y la imprevisibilidad de la agenda arancelaria de Trump amenazan con reavivar la inflación y desacelerar el crecimiento al desincentivar a las empresas a realizar inversiones hasta que las tensiones comerciales se hayan aliviado. “Si eres un ejecutivo en la sala de juntas, ¿realmente vas a decirle a tu junta que es el momento de expandir esa línea de ensamblaje?”, dijo John Murphy, vicepresidente senior de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Los fabricantes de acero de Estados Unidos pueden aumentar la producción para compensar las importaciones perdidas. También pueden aumentar los precios — y ya han comenzado, poniendo a las empresas estadounidenses que utilizan acero estadounidense en desventaja frente a los competidores que lo obtienen en otros lugares.

El acero estadounidense se cotizaba a 854 dólares por tonelada métrica a partir del 24 de febrero, considerablemente más alto que el precio promedio de exportación mundial de 488 dólares, según Steel Benchmarker.

El aluminio es una historia diferente. Estados Unidos tiene cuatro fundidoras de aluminio y únicamente dos de ellas operaban plenamente el año pasado. Aumentar la producción de las fundidoras estadounidenses requeriría “suficiente energía para una pequeña ciudad”, dijo S&P Global en un informe la semana pasada.

En tanto, es probable que los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio provoquen impuestos de represalia. Se tiene previsto que Canadá anuncie sus gravámenes el miércoles.

Los críticos dicen que los aranceles sobre los metales de Trump están golpeando el objetivo equivocado.

China es vista ampliamente como una fuente de los problemas de la industria del acero mundial. La sobreproducción china, fuertemente subsidiada por Beijing, ha inundado el mundo con acero y mantenido los precios bajos, perjudicando a los fabricantes de acero en Estados Unidos y en otros lugares.

Pero Estados Unidos ya utiliza barreras comerciales para mantener fuera la mayor parte del acero chino. China representó menos del 2% de las importaciones de acero de Estados Unidos el año pasado, según el Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero. “En lugar de centrarse en el verdadero problema —las políticas distorsionadoras del mercado de China— Estados Unidos corre el riesgo de enredarse en disputas arancelarias con sus aliados más cercanos”, escribieron Luck y Brown en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.

Mientras tanto, las empresas que utilizan acero ya están sintiendo los estragos.

Steelport Knife Co. en Portland, Oregon, utiliza acero estadounidense en sus cuchillos para cocineros caseros y chefs profesionales. El mes pasado, su proveedor de acero estadounidense, anticipando los aranceles de Trump, aumentó su precio en un 10%.

El director general Ron Khormaei señaló que los competidores japoneses y alemanes de Steelport se están beneficiando. “Es más barato para ellos”, comentó. Khormaei dice que su pequeña empresa, que cuenta con 12 empleados, perderá negocios si aumenta los precios. Así que está haciendo todo lo posible para reducir costos, manteniendo los inventarios ajustados, por ejemplo, y limitando los viajes a ferias comerciales.

Y enfrenta otro problema. “Los canadienses están enojados con nosotros”, señaló.

Khormaei comentó que uno de sus clientes canadienses acaba de cancelar un pedido por correo electrónico: “Gracias. Nos encanta su producto. No estamos comprando”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press