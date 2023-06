Exejecutivo de ByteDance dice que China usó datos de la firma para seguir a activistas de Hong Kong

ARCHIVO - Esta imagen de archivo muestra el icono de TikTok en Nueva York el 25 de febrero de 2020. Miembros del Partido Comunista chino, que gobierna el país, utilizaron datos de la compañía propietaria de TikTok para identificar y localizar a manifestantes en Hong Kong, según dijo en un documento legal un exejecutivo de ByteDance, la empresa china propietaria de la popular app de videos breves. (AP Foto/Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.