Empresarios instan a UE a reelaborar normas para inteligencia artificial

ARCHIVO - La foto muestra un texto de la página ChatGPT del sitio web Open AI, Nueva York, 2 de febrero de 2023. Más de 150 directivos de empresa exhortan a la Unión Europea a que reelabore las normas más exhaustivas del mundo para la inteligencia artificial. En una carta abierta a los mandatarios de la UE el viernes 30 de junio de 2023, los ejecutivos dicen que las normas inminentes les dificultarán a las empresas europeas la competencia con rivales de ultramar, sobre todo cuando se trata de la tecnología detrás de sistemas como ChatGPT. (AP Foto/Richard Drew, File)