El Vaticano y Microsoft crean réplica de la Basílica de San Pedro con IA para visitas virtuales

Imágenes de la Basílica de San Pedro se proyectan en una pantalla, parte del proyecto "Basílica de San Pedro: Experiencia mejorada con IA" en el Vaticano, el 9 de noviembre de 2024. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La réplica 3D ultra precisa, desarrollada en colaboración con la empresa de preservación digital Iconem, incorpora 22 petabytes de datos —suficientes para llenar 5 millones de DVDs— dijo Smith.

Las imágenes ya han identificado daños estructurales y señales de deterioro, como piezas de mosaico faltantes, grietas y fisuras invisibles a simple vista, con una velocidad y precisión mucho mayores que las capacidades humanas.

Francisco ha pedido el uso ético de la inteligencia artificial y utilizó su Mensaje Mundial de la Paz de este año para instar a un tratado internacional para regularla, argumentando que la tecnología que carece de valores humanos de compasión, misericordia, moralidad y perdón era demasiado grande.

El lunes, agradeció al equipo de Microsoft y a los trabajadores de la basílica responsables del proyecto y se maravilló de cómo la tecnología moderna estaba ayudando a difundir una fe antigua y a preservar una pieza del patrimonio mundial, que celebra el 400 aniversario de su consagración en 2026.

“Esta casa de oración para todos los pueblos nos ha sido confiada por aquellos que nos han precedido en la fe y el ministerio apostólico”, les dijo a Smith y a la delegación. “Por lo tanto, es un regalo y una tarea cuidar de ella, en un sentido espiritual y material, incluso a través de las últimas tecnologías”.

Smith se negó a dar una cifra exacta de la inversión de Microsoft en el proyecto, diciendo solo que era “sustancial” y nacida de la iniciativa de Francisco en 2018 de reunir a empresas tecnológicas para promover una IA con conciencia étnica.

Destacó que Microsoft ha realizado proyectos similares en Mont Saint-Michel en Francia y en la Antigua Olimpia, en Grecia.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press