El Starlink de Musk podría llevar internet a zonas remotas de India en acuerdos con operadoras

ARCHIVO - Una mujer de etnia khasi lleva una cesta tradicional de bambú en la espalda y habla por su celular mientras regresa a casa de un arrozal en el poblado de Umwang, junto a la frontera entre los estados de Assam y Meghalaya, India, el 27 de octubre de 2021. (AP Foto/Anupam Nath, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.