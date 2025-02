El sentimiento antiestadounidense en Cisjordania da impulso a una alternativa local a Coca-Cola

Palés de latas de aluminio se ven en la planta de embotellamiento de Chat Cola, en la ciudad cisjordana de Salfit, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Latas del refresco Chat Apple de la Chat Cola Company pasan por una línea de producción en la planta embotelladora de la compañía palestina, en la ciudad cisjordana de Salfit, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Latas de aluminio terminadas del refresco Chat Apple de la firma Chat Cola Company avanzan en la línea de producción en la planta embotelladora de la firma palestina, en la ciudad cisjordana de Salfit, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Botellas de plástico de la marca de agua de la Chat Cola Company pasan por una línea de producción en la planta embotelladora de la compañía palestina en Salfit, Cisjordania, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved