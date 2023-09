El robo de información aumenta después de los desastres naturales

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Una mujer pasa una puerta en la que se pide a los clientes que usen mascarilla, Nueva York, 9 de febrero de 2022. El robo de información va en aumento. Más de 1,1 millones de personas en Estados Unidos denunciaron el delito ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) en 2022. (AP Foto/Seth Wenig, File)

Si crees que tu información personal se ha visto comprometida, primero debes visitar IdentityTheft.gov, donde la FTC te proporcionará un plan de recuperación individualizado. Te preguntarán para qué ha utilizado tu información el ladrón :ya sea para abrir cuentas de tarjetas de crédito, obtener préstamos o arrendamientos de automóviles a su nombre o solicitar beneficios gubernamentales.

“Podrían abrir cuentas de débito, corrientes o de ahorro, cuentas de servicios públicos, obtener el Seguro Social, Medicare o una licencia de conducir”, explicó Tressler. “Cuentas de seguro o médicas también”.

Aquí hay instrucciones paso a paso que debes tener en mente cuando se trata del robo de identidad:

¿CÓMO PUEDES SABER SI TU IDENTIDAD HA SIDO COMPROMETIDA?

Puede llevar tiempo darse cuenta de que han robado tus datos. De acuerdo con la FTC, las señales incluyen:

— Facturas por cosas que no compraste

— Llamadas de cobro de deudas para cuentas que no abriste

— Información inexacta en tu informe de crédito

— Denegación de solicitudes de préstamo

— Correo que deja de llegar o falta en tu buzón

— Una cuenta de teléfono, electricidad o gas abierta a tu nombre

— Falta de reembolso de impuestos o beneficios gubernamentales

— Facturas médicas o cargos de seguro por procedimientos que no te realizaron

Si notas algo de lo anterior, esto es lo que debes hacer a continuación:

PRIMERO, DENUNCIA EL ROBO

Contacta a:

— La Comisión Federal de Comercio (FTC) en línea en IdentityTheft.gov o llama al 1-877-438-4338.

— Las tres principales agencias de informes crediticios: Equifax, TransUnion y Experian. Pídeles que coloquen alertas de fraude y un congelamiento de crédito en tus cuentas para evitar un mayor uso indebido de tus datos.

— El departamento de fraude de los emisores de sus tarjetas de crédito, del banco y de otros lugares donde tengas cuentas, como una cuenta de seguro médico.

Al actuar rápidamente, puedes evitar consecuencias para tu puntaje crediticio y tu salud financiera. La información falsa en tu informe crediticio puede causar un daño duradero si no la abordas con prontitud. Una vez hecho lo anterior, continúa revisando los estados de sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito. Está atento y reporta cualquier transacción no autorizada o sospechosa.

DESPUÉS, PROTEGE TUS DATOS E INFORMACIÓN

La FTC recomienda que todos hagan lo siguiente para mantener segura su identidad personal:

— Nunca compartan su número de cuenta bancaria o número de Seguro Social, especialmente por teléfono con personas desconocidas, o por correo electrónico o mensaje de texto.

— Recojan su correo todos los días y soliciten que lo retengan cuando estén de vacaciones o de viaje.

— Guarden su información personal, incluida su tarjeta de Seguro Social, en un lugar seguro. No la lleven en su billetera.

