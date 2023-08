El papa advierte sobre los peligros de las redes sociales

ARCHIVO - El papa Francisco asiste a la audiencia general semanal en el aula Pablo VI en el Vaticano, 23 de agosto de 2023. En un discurso a legisladores católicos, el papa Francisco advirtió sobre las redes sociales que reducen las relaciones humanas a "meros algoritmos" y exhorto a mantener la vigilancia frente a la propaganda "partidista". En su discurso del sábado 26 de agosto de 2023, dijo que las redes sociales pueden ayudar a la gente a comprender que son parte de algo más grande que sí mismos. (AP Foto/Andrew Medichini, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved