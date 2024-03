El nuevo salario mínimo para trabajadores de comida rápida en California comenzará el lunes

Un empleado cobra en un establecimiento Auntie Anne's and Cinnabon en Livermore, California, el jueves 28 de marzo de 2024. Es uno de los cientos de miles de trabajadores de comida rápida en California que ganarán al menos 20 dólares la hora a partir del lunes 1 de abril. (AP Foto/Terry Chea) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.