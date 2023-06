El Niño llega precozmente, con lo que traerá aún más calor a un mundo en calentamiento

Archivo - Escombros de casas y autos arrastrados por las crecidas bordean un canal en Fort Myers Beach, Florida, el 5 de octubre de 2022, una semana después del paso del huracán Ian. Después de meses de un calentamiento gradual de las temperaturas en la superficie del Océano Pacífico tropical, la NOAA emitió oficialmente un aviso de El Niño el jueves 8 de junio de 2023, advirtiendo que el de este año podría ser diferente a los anteriores. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.