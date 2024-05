El Niño fue la causa principal de la escasa lluvia que afectó al Canal de Panamá, según un estudio

ARCHIVO - Cargueros esperando en la Bahía de Panamá antes de cruzar el Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el 23 de septiembre de 2023. El fenómeno climático de El Niño --y no el cambio climático-- fue un factor clave en las escasas lluvias que afectaron a la navegación en el Canal de Panamá, según dijeron científicos el miércoles 1 de mayo de 2024. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.