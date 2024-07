El gobierno de EEUU propone normas para lidiar con el calor excesivo en el trabajo

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla el 28 de junio de 2024, en Nueva York. El gobierno de Biden propuso el martes 2 de julio de 2024 una nueva norma para abordar el calor excesivo en el lugar de trabajo, mientras las altas temperaturas en Estados Unidos mantenían a decenas de millones de personas bajo avisos de calor. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved