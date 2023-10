El gobierno de EEUU condona a 804.000 personas el pago de préstamos estudiantiles

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Karin Engstrom, de 82 años, posa para fotografías en su casa el miércoles 27 de septiembre de 2023, en Seattle. Recientemente el gobierno le condonó a Engstrom el pago los préstamos que solicitó cuando era estudiante. (AP Foto/Stephen Brashear)

“No me di cuenta del impulso que recibiría”, dijo Engstrom, sobre el momento en que se percató. “Pensé que los condonarían cuando yo muriera”.

Engstrom trabajó hasta hace poco como profesora sustituta y asistente de profesor, y anteriormente había sido fotógrafa profesional.

“Era una carga”, dijo sobre la deuda. “No podía pensar en eso todo el tiempo. Estaba ahí, como ruido de fondo”.

A Patricia Vener-Saavedra, de 70 años, una artista radicada en Hamden, Connecticut, se le condonaron más de 88.000 dólares.

“Es un alivio que ya no pese sobre mí”, dijo, y agregó que significa “esperanza para todos los demás, de que pueden salir de esta situación”.

Sin embargo, le preocupa su sobrino, que quiere ir a la universidad a tiempo parcial, lo que significa que pedirá préstamos privados, en lugar de públicos.

“Se va a meter en la situación de la que todos estamos tratando de salir”, dijo.

Vener-Saavedra dijo que su deuda le había dificultado generar crédito y conseguir un préstamo para comprar un automóvil en los últimos años. Al intentar obtener una hipoteca, finalmente recurrió a una empresa no confiable y le pidió a su hermana que la apoyara como cosignataria, lo que afectó el crédito de su hermana, explicó.

“Busqué una hipoteca diferente ahora que ya no tengo préstamos”, dijo, “pero las tasas son tan altas que no tiene sentido”.

La Casa Blanca ha dicho que cada dos meses continuará comunicándose con los prestatarios que califican para la cancelación —en función de sus cuentas de pagos con base en sus ingresos— hasta fin de año, a medida que nuevos prestatarios sean elegibles. Esto es lo que debe saber sobre la cancelación:

Califican los prestatarios que han realizado pagos elegibles (según el plan de pago) durante 20 o 25 años, si es que tienen préstamos directos o Préstamos Federales de Educación para la Familia con el Departamento de Educación, incluidos los prestatarios con préstamos Parent PLUS.

El Departamento de Educación dijo que continuará informando a los prestatarios que califiquen hasta finales de este año, y que las cancelaciones de las deudas se realizarán aproximadamente 30 días después de que se envíen esos correos electrónicos. Si recibió un correo electrónico o una carta en agosto, por ejemplo, los saldos de sus préstamos deberían estar en cero en septiembre.

El Departamento de Educación ha dicho que continuará actualizando las cuentas de pagos de los prestatarios una vez que haya procesado la cancelación del préstamo para los prestatarios que ya son elegibles para la condonación de la deuda con base en su cuenta de pagos actualizada.

La guía de la Ayuda Federal para Estudiantes sobre el ajuste del Pago con Base en los Ingresos es un buen recurso para obtener actualizaciones.

