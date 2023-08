El botón rojo para finalizar llamadas en el iPhone podría no moverse mucho después de todo

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La pantalla de un iPhone 13 de Apple en el primer día a la venta del dispositivo en una tienda de Nueva York, el viernes 24 de septiembre de 2021. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Pero no queda más remedio que especular si la soledad del botón rojo ha llegado a su fin. Por lo general Apple no comenta sobre su proceso de diseño -ni sobre casi nada- y no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press.