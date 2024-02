El banco NYCB busca tranquilizar a inversores, pero sus acciones siguen cayendo

Logo del New York Community Bancorp en la Bolsa de Nueva York, 31 de enero de 2024. Las acciones del banco New York Community Bancorp cayeron nuevamente el miércoles 7 de febrero de 2024, esta vez 11%, cuando la calificación crediticia fue rebajada a “basura” y los inversores temen que al prestamista regional le aguarde la misma suerte que el Silicon Valley Bank el año pasado. El banco perdió 252 millones de dólares en el 4to trimestre. (AP Foto/Richard Drew) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved