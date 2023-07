El aspartamo figura ahora como posible causa de cáncer, pero se sigue considerando seguro

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La agencia del cáncer con sede en Lyon, Francia, revisa periódicamente potenciales peligros de cáncer, pero sus evaluaciones no determinan la probabilidad de que causen cáncer, al usar calificativos que van desde “quizás” cancerígenos hasta “probablemente” causantes de cáncer.

Sin embargo, la guía sobre el uso del edulcorante no ha cambiado.

¿QUÉ ES EL ASPARTAMO?

El aspartamo es un edulcorante artificial bajo en calorías que es unas 200 veces más dulce que el azúcar. Es un polvo blanco e inodoro y el edulcorante artificial más utilizado en el mundo.

Los gobiernos de Estados Unidos y Europa han autorizado el aspartamo como aditivo alimentario y se utiliza en bebidas como la Coca-Cola Light, así como en postres, chicles, pastillas para la tos y alimentos destinados a ayudar a perder peso. Es uno de los edulcorantes de mesa que se venden bajo marcas como Equal, Sugar Twin y NutraSweet.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el aspartamo en 1974, con una ingesta diaria aceptable de 50 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. Según la FDA, una persona que pese unos 60 kilogramos (132 libras) tendría que consumir alrededor de 75 sobres de aspartamo para alcanzar ese nivel.

Los expertos de la ONU evaluaron la seguridad del aspartamo en 1981 y establecieron un límite diario seguro ligeramente más abajo: 40 miligramos de aspartamo por kilogramo de peso.

David Spiegelhalter, profesor emérito de Estadística de la Universidad de Cambridge, explica que esa guía significa que “la gente promedio puede beber hasta 14 latas de bebida dietética al día... e incluso este ‘límite diario aceptable’ tiene un gran factor de seguridad incorporado”.

¿QUÉ DIJERON LOS DOS GRUPOS?

La agencia de investigaciones sobre el cáncer de la OMS (IARC, por sus siglas en inglés) convocó a su grupo de expertos en junio para evaluar el potencial cancerígeno del aspartamo. Basó su conclusión de que el aspartamo es “posiblemente cancerígeno” en estudios a seres humanos y animales que encontraron evidencia “limitada” de que el compuesto puede estar relacionado con el cáncer de hígado.

En una evaluación separada, los expertos reunidos por la OMS y la agencia de alimentos actualizaron su evaluación de riesgos, incluida la revisión de la ingesta diaria aceptable. Llegaron a la conclusión de que “no había evidencia convincente” en los niveles consumidos actualmente de que el aspartamo es peligroso, con lo que mantuvieron sin cambios sus pautas con respecto a los niveles aceptables de consumo.

El anuncio se produce semanas después de que la OMS dijera que los edulcorantes que no sean azúcar no ayudan a perder peso y que podrían aumentar el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y muerte prematura en adultos.

¿DEBO PREOCUPARME POR INGERIR DEMASIADO ASPARTAMO?

No, siempre y cuando no exceda las pautas. La FDA dijo que la evidencia científica continúa respaldando la conclusión de la agencia de que el aspartamo es “seguro para la población en general”, cuando se usa dentro de los límites.

Casi cualquier sustancia puede ser peligrosa en cantidades excesivas, recalca David Klurfeld, experto en nutrición de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Indiana-Bloomington.

“Todo es veneno, dependiendo de la dosis”, agrega Klurfeld, quien anteriormente formó parte de un panel del IARC. “Incluso los nutrientes esenciales como la vitamina A, el hierro y el agua te matarán en cuestión de horas si consumes demasiado”.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS CONSUMIDORES?

El doctor Branca, de la OMS, dice que es aceptable el hecho de que las personas no sufrirán efectos nocivos incluso si consumen una cantidad “bastante grande” de aspartamo. Sólo los “grandes consumidores” del edulcorante tendrían que reducir su ingesta, afirma.

El doctor Peter Lurie, director ejecutivo del Center for Science in the Public Interest (Centro para la Ciencia en el Interés Público) y quien previamente nominó al aspartamo para su revisión por parte del IARC, expresa que hay una opción fácil para los consumidores.

“Al menos cuando se trata de bebidas, nuestro mensaje es que su mejor opción es beber agua simple o una bebida sin endulzantes”, afirma.

Sin embargo, la mayoría de las personas probablemente no prestan mucha atención a las evaluaciones del IARC. La agencia ha clasificado previamente la carne procesada —como los hot dogs y el tocino— como causantes de cáncer, y señaló en particular su vínculo con el cáncer de colon. Ese anuncio incluso sorprendió a otros miembros de la comunidad científica: la organización benéfica más grande del Reino Unido contra el cáncer aseguró a los británicos que comer un sándwich de tocino de vez en cuando no les haría mucho daño.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS?

Los productores de alimentos y bebidas dicen que no hay motivo para evitar los productos con aspartamo.

“Existe un consenso amplio en la comunidad científica y reguladora de que el aspartamo es seguro”, manifestó la American Beverage Association (Asociación Estadounidense de Bebidas) en un comunicado.

El doctor Branca, de la OMS, dijo que la agencia aconseja a los fabricantes de alimentos en general que “utilicen ingredientes que no requieran la adición de demasiada azúcar”. Tras las últimas evaluaciones sobre el aspartamo, Branca dijo que el empleo de edulcorantes “probablemente no sea el camino a seguir”.

FUENTE: Associated Press