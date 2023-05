El acuerdo preliminar de Biden y republicanos para evitar una desastrosa mora llega al Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano de California Kevin McCarthy, habla durante una conferencia de prensa después de que el presidente, Joe Biden, y McCarthy alcanzaran un "principio de acuerdo" para resolver la inminente crisis de deuda el sábado 27 de mayo de 2023 en el Capitolio, Washington. Detrás se ve al representante Patrick McHenry, republicano de Carolina del Norte y negociador republicano destacado sobre el límite de deuda, y al presidente del Comité de Servicios Financieros de la cámara baja, Garret Graves, republicano de Louisiana, principal mediador de McCarthy en las conversaciones sobre deuda. (AP Foto/Patrick Semansky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.