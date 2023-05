EEUU ya regula las sillas de coche y las fórmulas para bebé. ¿Seguirá ahora con las redes sociales?

Archivo - Una adolescente sostiene su teléfono mientras se sienta para un retrato cerca de su casa en Illinois, el 24 de marzo de 2023. El director de salud pública de EEUU advierte que no hay pruebas suficientes para demostrar que las redes sociales son seguras para los jóvenes y está pidiendo a las empresas de tecnología, padres de familia y cuidadores que tomen "medidas inmediatas para proteger a los niños ahora". (AP Foto/Erin Hooley, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.