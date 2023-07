EEUU rompe récord de matanzas en seis meses, un hito sombrío en la historia nacional

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Paul Jamrowski, padre de Jordan Anchondo y suegro de Andre Anchondo, quienes murieron en un tiroteo a mansalva ocurrido en una tienda de la cadena Walmart en El Paso, rompe en llanto al hablar con los medios fuera de la corte federal en El Paso, Texas, el miércoles 5 de julio de 2023. (AP Foto/Andrés Leighton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.