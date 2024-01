EEUU propone reducir las tarifas que los bancos cobran por falta de fondos

Biden ha convertido la eliminación tarifas bancarias en una de las prioridades dentro de su agenda económica de cara a las elecciones de noviembre. Las tarifas por falta de fondos han estado al centro de esa campaña, y la Casa Blanca pidió a los reguladores el año pasado hacer lo que puedan para limitar esa práctica.

