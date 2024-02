EEUU no sólo evita una recesión, sino que crea cientos de miles de nuevos empleos

ARCHIVO -Un trabajador de Portland General Electric reemplaza un cable de alta tensión tras una tormenta en Lake Oswego, Oregón, el 16 de enero de 2024. Las empresas crear 353.000 empleos en enero, informó el gobierno de EEUU el viernes 2 de febrero de 2024. (AP Foto/Jenny Kane, File) Copyright 2024, The Associated Press. All rights reserved.