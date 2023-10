EEUU actualiza medidas para impedir que China obtenga chips de última generación

ARCHIVO - La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, habla en una audiencia en el Senado, Washington, 4 de octubre de 2023. El Departamento de Comercio actualizó y amplió el martes 17 de octubre de 2023 sus controles sobre la exportación para impedir que China adquiera chips de última generación y los equipos necesarios para fabricarlos. (AP Foto/Mariam Zuhaib, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved