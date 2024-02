Directores de Meta, TikTok y otras redes sociales comparecen ante el Congreso de EEUU

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Zuckerberg se puso de pie, se alejó del micrófono y de los senadores, y se dirigió directamente a los padres presentes en el recinto.

“Lamento por todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que han sufrido sus familias”, dijo, añadiendo que Meta sigue invirtiendo y trabajando en “programas a lo largo y ancho de la industria” para proteger a los niños.

Pero los defensores de los niños y los padres de familia han resaltado una y otra vez que ninguna de las compañías está haciendo lo suficiente.

Una de las madres que asistió a la audiencia fue Neveen Radwan, cuya hija adolescente fue absorbida hacia “un hoyo negro de contenido nocivo” en TikTok e Instagram después de que comenzó a ver videos sobre alimentación saludable y ejercicio al inicio de los confinamientos relacionados con la pandemia. La joven desarrolló anorexia pocos meses después y estuvo a punto de morir, relató Radwan.

“Nada de lo que se dijo hoy fue diferente a lo que esperábamos”, señaló Radwan. “Fueron muchas promesas y, para ser sinceros, muchas habladurías sin que alguno de ellos dijera algo en realidad. La disculpa que ofreció, aunque se aprecia, fue, desde luego, un poco demasiado tarde”.

Pero Radwan, cuya hija tiene ahora 19 años y estudia la universidad, dijo que sintió un “cambio significativo” en la energía durante la audiencia, al escuchar a los senadores arremeter contra los directores de redes sociales durante tensas interacciones.

“La energía en la sala era muy, muy palpable. Tan sólo por nuestra presencia, creo que fue algo muy notable cómo nuestra presencia afectaba a los senadores”, puntualizó.

Hawley siguió presionando a Zuckerberg, preguntándole si asumiría personalmente la responsabilidad por los daños que ha causado su compañía. Zuckerberg se apegó a su discurso y reiteró que el trabajo de Meta es “construir herramientas líderes en la industria” y empoderar a los padres de familia.

“Para hacer dinero”, lo interrumpió el senador.

El senador por Carolina del Sur Lindsay Graham, el republicano de mayor rango en la Comisión de Asuntos Jurídicos, mantuvo la misma línea que Durbin y dijo que está preparado para trabajar con los demócratas para resolver el asunto.

“Después de varios años de trabajar en el tema con usted y otros, he llegado a la siguiente conclusión: Las compañías de redes sociales, en su diseño y operación actual, son productos peligrosos”, declaró Graham.

Los ejecutivos pregonaron las herramientas de seguridad existentes en sus plataformas y el trabajo que han realizado con organizaciones sin ánimo de lucro y con las fuerzas policiales para proteger a los menores.

Snapchat rompió filas antes de la audiencia y brindó su apoyo un proyecto de ley federal que crearía una responsabilidad legal para las aplicaciones y plataformas sociales que recomiendan contenidos nocivos a los menores. El director general de Snap, Evan Spiegel, reiteró el miércoles el apoyo de la empresa y pidió a la industria que respaldara el proyecto de ley.

El director general de TikTok, Shou Zi Chew, afirmó que la empresa se empeña en hacer valer su política que prohíbe el uso de la aplicación a los menores de 13 años. Linda Yaccarino, directora general de X, afirmó que la empresa no se enfoca en los niños.

“No tenemos una línea de negocio dedicada a los niños”, afirmó Yaccarino, y añadió que su empresa también apoyará la Ley Stop CSAM, un proyecto de ley federal que facilita a las víctimas de explotación infantil demandar a las empresas tecnológicas.

Sin embargo, los defensores de la salud infantil afirman que las empresas de redes sociales han fracasado repetidamente en su intento de proteger a los menores.

Zamaan Qureshi, copresidente de Design It For Us, una coalición liderada por jóvenes que aboga por redes sociales más seguras, afirma que las utilidades no deberían ser la principal preocupación de las empresas a la hora de tomar decisiones sobre seguridad y privacidad. “Estas empresas han tenido oportunidades de hacerlo antes y no lo han hecho. Así que se requiere una regulación independiente”.

La periodista de The Associated Press Mary Clare Jalonick contribuyó a este despacho.

