Director general de Boeing defiende historial de seguridad de la compañía ante el Congreso de EEUU

El director general de Boeing Dave Calhoun, seguido por el principal ingeniero y vicepresidente ejecutivo de Ingeniería, Pruebas y Tecnología de Boeing, Howard McKenzie, llegan para prestar testimonio ante la subcomisión de investigaciones del Senado, el martes 18 de junio de 2024, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.