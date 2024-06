Dinamarca pondrá un impuesto a vacas y cerdos por las emisiones en flatulencias, un hito global

ARCHIVO - Vacas pastan en un campo en Luncavita, Rumanía, el 21 de mayo de 2019. Dinamarca gravará a los ganaderos por las emisiones de efecto invernadero producidas por sus vacas, ovejas y cerdos de 2030, el primer país que lo hace en un intento de combatir una importante fuente de emisiones de metano, uno de los gases más potentes que contribuyen al calentamiento global. (AP Foto/Vadim Ghirda, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.