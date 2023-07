Después de medio siglo, Israel intenta expulsar a un hombre de una cueva en la costa

El hogar de Nissim Kahlon, tallado en unos acantilados de arenisca frente al mar Mediterráneo, en esta fotografía del miércoles 28 de junio de 2023 en Herzliya, Israel. Hace medio siglo, Kahlon comenzó a arañar unos acantilados de arenisca frente al Mediterráneo hasta cavar una cueva. Entonces se mudó al hogar que él mismo talló. Con el paso de las décadas, transformó la cueva diminuta en un intrincado laberinto subterráneo lleno de túneles cincelados, minuciosos suelos de mosaico y una red de escaleras y cámaras. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Nissim Kahlon descansa en una cama de su hogar, tallado en unos acantilados de arenisca frente al mar Mediterráneo, el miércoles 28 de junio de 2023 en Herzliya, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit)

Nissim Kahlon sentado en un balcón de su hogar tallado en unos acantilados de arenisca frente al mar Mediterráneo, el miércoles 28 de junio de 2023 en Herzliya, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit)

El hogar de Nissim Kahlon, tallado en unos acantilados de arenisca frente al mar Mediterráneo, en esta fotografía del miércoles 28 de junio de 2023 en Herzliya, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit)

Nissim Kahlon se apoya en una pared para tomar su caminadora en su hogar, tallado en unos acantilados de arenisca frente al mar Mediterráneo, el miércoles 28 de junio de 2023 en Herzliya, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit)

Un inodoro en una cámara tallada en piedra y decorada con mosaicos en el hogar de Nissim Kahlon, tallado en unos acantilados de arenisca frente al mar Mediterráneo, el miércoles 28 de junio de 2023 en Herzliya, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit)

El hogar de Nissim Kahlon, tallado en unos acantilados de arenisca frente al mar Mediterráneo, en esta fotografía del miércoles 28 de junio de 2023 en Herzliya, Israel. (AP Foto/Ariel Schalit)